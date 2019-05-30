حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. وفي منطقة الساحل تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد، ويكون الجو رطبا نسبيا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 38 – 22، الخالصة (كريات شمونه) 41 – 25، صفد 36 – 26، طبرية 43 – 22، الناصرة 38 – 19، حيفا 32 – 22، يافا 31 – 21، القدس المحتلة 37 – 20، عسقلان 29 – 21، عين جدي (البحر الميت) 44 – 30، بئر السبع 37 – 19، أم رشرش (إيلات) 42 – 28.

ومن المتوقع أن يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد، الجمعة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا وصيفيا السبت، دون أي تغيير ملحوظ في درجات الحرارة.

كما يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد، وانخفاض طفيف آخر يوم الإثنين.