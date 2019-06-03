حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة نهارا وباردة ليلا

يطرأ اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صيفيا معتدلا نهارا ومائل للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية ليلا وفجرا. بينما يسود جو حار إلى شديد الحرارة في الأغوار. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية.

وغدا الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويسود جو صيفي معتدل نهارا ومنعش في ساعات الليل والفجر الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء صيفية عادية، بعد غد الأربعاء، والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

ولن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تبقى حول معدلاتها السنوية العامة لشهر حزيران، ويسود جو صيفي حار نسبي في ساعات النهار ومنعش ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.