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حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة فوق معدلها السنوي

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 06:16

حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة فوق معدلها السنوي
عرب ٤٨

يفيد الراصد الجوية أنه لن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في كافة المناطق خلال ساعات النهار. وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في الجبال، وتبقى الأجواء حارة نسبيا في بقية المناطق.  

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

في ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصا في المناطق الجبلية، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.  

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

في ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية وتتكاثر الغيوم المتفرقة، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.  

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أدنى من معدلاتها السنوية بقليل، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية، بحيث يكون الطقس حارا نسبيا في الجبال وحارا في كافة المناطق نهارا.

في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في الجبال ومعتدلة نسبياً في بقية المناطق، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا في الساحل والسهل الساحلي. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
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