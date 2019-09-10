حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبياً خصوص في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

أما في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة نهارا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة نسبيا في الجبال، وتكون الأجواء رطبة في الساحل والسهل الساحلي. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.