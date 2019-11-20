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حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية جافة

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 06:24

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية جافة
عرب ٤٨

ستبقى البلاد تعاني من الرياح الشرقية الجافة والنشطة في بعض الفترات خلال الأيام القليلة المقبلة، مع أجواء باردة بشكل لافت في فترات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وبشكل خاص في مناطق الجبال.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتكون السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتغطي السماء سحب عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق.

أما في يوم الدمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتتحول الرياح إلى الوجه الغربي وتكون أكثر رطوبة، وتغطي السماء سحب عالية المستوى.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم السبت، وتكون الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#خريف

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