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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 06:13

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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