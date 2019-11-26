حالة الطقس: اضطرابات جوية والحرارة تواصل الارتفاع

تعود الاضطرابات الجوية من جديد إلى البلاد، بيومي الأربعاء والخميس، بعد الجو الدافئ والمستقر المتوقع اليوم الثلاثاء.

لكن شكل هذه الاضطرابات تبدو محدودة وضعيفة التأثير وتقتصر على شكل انخفاض في درجات الحرارة وأمطار محلية في بعض الأحيان والمناطق خاصه في يوم الخميس.

اليوم الثلاثاء، يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئا في النصف الأول من النهار في كافة المناطق، وفي ساعات العصر والمسا تدخل كتلة هوائية أكثر برودة لتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الليل مع فرصة لهطول زخات محلية ليلا في بعض المناطق، الرياح تكون شرقية صباحا تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا.

لا يطرأ تغير على درجات الحرارة في يوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد خصوصا في السواحل وشمال البلاد. وتكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ويكون الطقس مستقرا وباردا نسبيا خصوصا في الجبال، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.