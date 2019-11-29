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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 06:57

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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