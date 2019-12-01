حالة الطقس: غائم جزئيا بالنهار وماطر ليلا

تتأثر البلاد مساء اليوم الأحد بمنخفض جوي سريع يحمل معه الأجواء الباردة والماطرة أحيانا، إذ لا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء في ساعات الصباح وحتى الظهيرة.

وفي ساعات ما بعد الظهر والعصر يدخل هواء أكثر برودة وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلا في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، ويسود جو بارد في ساعات الصباح. ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات النهار. وتغطي السماء كميات من الغيوم. ليلا يعود الجو باردا. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

في يوم الأربعاء، توالي الحرارة الانخفاض الطفيف ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات النهار.

وتصبح الأجواء أكثر برودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

تتكاثر الغيوم المنخفضة في السماء في يوم الخميس، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد ويسود جو بارد في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.