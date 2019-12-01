  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: غائم جزئيا بالنهار وماطر ليلا

تاريخ النشر: 01/12/2019 - 07:07

حالة الطقس: غائم جزئيا بالنهار وماطر ليلا
عرب ٤٨

تتأثر البلاد مساء اليوم الأحد بمنخفض جوي سريع يحمل معه الأجواء الباردة والماطرة أحيانا، إذ لا يطرأ أي تغيير يذكر على الأجواء في ساعات الصباح وحتى الظهيرة.

وفي ساعات ما بعد الظهر والعصر يدخل هواء أكثر برودة وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محدود، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة قليلا في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.  

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، ويسود جو بارد في ساعات الصباح. ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات النهار. وتغطي السماء كميات من الغيوم. ليلا يعود الجو باردا. الرياح تكون شمالية إلى شمالية غربية. والله تعالى اعلى وأعلم.

في يوم الأربعاء، توالي الحرارة الانخفاض الطفيف ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية في ساعات النهار.

وتصبح الأجواء أكثر برودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

تتكاثر الغيوم المنخفضة في السماء في يوم الخميس، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد ويسود جو بارد في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجبال. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.  


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#غائم
#ماطر

حوارات

منال شلبي: مجتمعنا ما زال يشكل دفيئة لقتل النساء بشكل غير مباشر
منال شلبي: مجتمعنا ما زال يشكل دفيئة لقتل النساء بشكل غير مباشر

2019-11-30

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دير الأسد: ألسنة النار تلتهم محلا تجاريا
دير الأسد: ألسنة النار تلتهم محلا تجاريا

2019-12-01

مصرع 4 أشخاص جراء حوادث على طرقات البلاد
مصرع 4 أشخاص جراء حوادث على طرقات البلاد

2019-12-01

المغار: سطو مسلح وسرقة محل مجوهرات
المغار: سطو مسلح وسرقة محل مجوهرات

2019-11-30

الأكثر قراءة

الاحتلال يجدد قصفه مواقع

الاحتلال يجدد قصفه مواقع "حماس" في غزة

2019-11-30
من قال عنه الكوريّون

من قال عنه الكوريّون "أغبى رجل عرفه التاريخ"؟

2019-11-30
غزّة: أم جميل.. بائعة السمك والمرأة القوية

غزّة: أم جميل.. بائعة السمك والمرأة القوية

2019-11-30
حرب كلاميّة بين ماكرون وإردوغان

حرب كلاميّة بين ماكرون وإردوغان

2019-11-30
مصرع سائق دراجة نارية من أبو غوش

مصرع سائق دراجة نارية من أبو غوش

2019-11-30