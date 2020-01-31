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حالة الطقس: بارد جدا وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 07:26

حالة الطقس: بارد جدا وأمطار متفرقة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70كم/ساعة والبحر مائج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا إلى شديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس

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