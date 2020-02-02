حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تسود أجواء باردة اليوم الأحد ويبدأ الجو رحلة من الاستقرار وترتفع الحرارة بشكل طفيف خلال الأيام المقبلة.

اليوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق مع فرصة لزخات محلية محدودة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، وتتحول إلى شمالية باردة في ساعات الليل.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات حرارة في يوم الإثنين، مع طقس مستقر في جميع المناطق، وتسود أجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق نهارا، وفي ساعات الليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية محدودة، ويكون الطقس باردا نسبيا في الجبال ومائلا للبرودة قليلا في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء مستقرة تماما ومعتدلة نهارا في معظم المناطق باستثناء الجبال التي ستشهد أجواء مائلة للبرودة قليلا، وفي ساعات الليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.