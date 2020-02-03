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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 06:10

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف لدرجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً إلى شديد ألبرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام، معتدلا نهارا وباردا نسبياُ إلى بارد ليلاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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