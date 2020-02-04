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حالة الطقس: غائم جزئيا مع فرصة لهطول أمطار

تاريخ النشر: 04/02/2020 - 06:43

حالة الطقس: غائم جزئيا مع فرصة لهطول أمطار
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية محدودة، ويكون الطقس باردا نسبيا في الجبال ومائلا للبرودة قليلا في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء مستقرة تماما ومعتدلة نهارا في معظم المناطق باستثناء الجبال التي ستشهد أجواء مائلة للبرودة قليلا، وفي ساعات الليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبيا إلى باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

بينما يوم الخميس، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجيا خلال النهار، وتسود أجواء باردة إلى باردة جدا في كافة المناطق، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحيانا وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات شديدة أحيانا.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، في يوم السبت، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

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