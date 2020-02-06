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حالة الطقس: انخفاض كبير على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 06:32

حالة الطقس: انخفاض كبير على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجيا خلال النهار، وتسود أجواء باردة إلى باردة جدا في كافة المناطق.

وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحيانا وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات شديدة أحيانا.

في يوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحيانا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#طقس العرب
#منخفض جوي

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