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حالة الجو: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تاريخ النشر: 12/02/2020 - 06:37

حالة الجو: أجواء باردة وأمطار متفرقة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نهارا بوجه عام مع سماء غائمة جزئيا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

ويبقى الجو في ساعات الصباح باردا مع فرصة لزخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد، ومن ثم وبشكل تدريجي تدخل البلاد في مرحلة من الاستقرار الجوي.

كما يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، يوم الخميس، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهارا في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في المرتفعات الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يوم السبت ترتفع الحرارة بشكل قليل مع أجواء مائلة للدفء في المناطق الجبلية، ودافئ ومعتدل نسبيا نهارا وبارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر مع رياح غربية إلى جنوبية غربية.

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