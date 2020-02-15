حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث يكون الجو معتدلا نهارا، باردا نسبيا إلى بارد ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غدٍ، الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو باردا، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.