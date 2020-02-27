حالة الطقس: جو ربيعي والحرارة تواصل الارتفاع

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع جو ربيعي مستقر، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة في المناطق المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل المتأخر والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحيانا.

بينما في يوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويصبح الجو باردا نسبيا وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.