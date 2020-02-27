  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: جو ربيعي والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 06:28

حالة الطقس: جو ربيعي والحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع جو ربيعي مستقر، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتكون الأجواء مستقرة ومعتدلة في المناطق المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل المتأخر والفجر تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار مع أجواء باردة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحيانا.

بينما في يوم السبت تنخفض الحرارة بشكل ملموس ويصبح الجو باردا نسبيا وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين
#غائم
#بارد
#ربيع

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة طعن
أم الفحم: إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة طعن

2020-02-27

وادي عارة: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق
وادي عارة: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق

2020-02-27

حريق في مجلس كفر ياسيف المحلي
حريق في مجلس كفر ياسيف المحلي

2020-02-27

الأكثر قراءة

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

الإمارات دفعت السيسي لتشييع مبارك بجنازة عسكرية

2020-02-26
ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع

ساندرز يهاجم نتنياهو ويقاطع "أيباك"

2020-02-26
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2020-02-26
استطلاع: تعادل الليكود و

استطلاع: تعادل الليكود و"كاحول لافان" وتفوق معسكر نتنياهو

2020-02-26
نتنياهو يثير غضب حلفائه لدخوله إلى مواقعهم الانتخابية

نتنياهو يثير غضب حلفائه لدخوله إلى مواقعهم الانتخابية

2020-02-26