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حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 06:11

حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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