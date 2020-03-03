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حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 07:09

حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا صافيا، ومعتدلا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة يصحبها تساقطا للأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول لاحقا إلى رياح شمالية غربية.

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#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#ربيع

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