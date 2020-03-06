  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: بارد وماطر

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 07:07

حالة الطقس: بارد وماطر
عرب ٤٨

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حالة الطقس

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القائمة المشتركة: إنجازنا سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومته
القائمة المشتركة: إنجازنا سيمنع نتنياهو من تشكيل حكومته

2020-03-05

مصرع الشقيقين "عبود" ومحمد حريري من أم الفحم بحادث طرق
مصرع الشقيقين "عبود" ومحمد حريري من أم الفحم بحادث طرق

2020-03-05

المتابعة تدين الاعتقالات والملاحقات السياسية الأخيرة
المتابعة تدين الاعتقالات والملاحقات السياسية الأخيرة

2020-03-05

الأكثر قراءة

انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار

انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار

2020-03-05
عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية

عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية

2020-03-05
الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا البلاد

الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا البلاد

2020-03-05
إردان يوصي بمنع صلاة الجمعة في الأقصى بسبب كورونا

إردان يوصي بمنع صلاة الجمعة في الأقصى بسبب كورونا

2020-03-05
هلع كورونا في الطيبة

هلع كورونا في الطيبة

2020-03-05