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حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 06:06

حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صافً وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماُ جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع يقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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