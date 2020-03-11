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أجواء معتدلة والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 06:41

أجواء معتدلة والحرارة تواصل الارتفاع
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة نسبيا وسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة وربيعية في معظم المناطق نهاراً مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ورياح شمالية شرقية معظم الوقت.

وتتهيأ الفرصة تدريجيا إلى هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتشتد الهطولات الرعدية ليلا مع درجات حرارة دافئة حتى منتصف الليل.

وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحيانا.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز شمالا. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية لاحقا.

وتسود أجواء باردة وماطرة في معظم المناطق، في يوم السبت، وتكون الرياح نشطة في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا.

كما يحتمل تشكل الضباب في الجبال، الرياح جنوبية غربية نهارا، ثم تتحول إلى شمالية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة وقوية أحيانا.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مواتية لهطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة في الصباح في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي ساعات النهار يستقر الطقس تدريجيا مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح غربية نهارا تتحول إلى شمالية هادئة ليلا.

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#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#حالة الطقس

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