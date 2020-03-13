حالة الطقس: جو عاصف وماطر وانخفاض درجات الحرارة

تتأثر البلاد اليوم، الجمعة، الكتله الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي العميق، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا أحيانا، و يتوقع سقوط زخات من الأمطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وغدا، السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق والكتله الهوائية الباردة، لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وعاصفا وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .