  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 06:05

حالة الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائما جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ومغبراً أحياناً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الأمطار معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حالة الطقس

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"نزارين تورز" تُعلن استعدادها تقديم مساعدة واستشارة لطلّاب البلاد العالقين بالخارج
"نزارين تورز" تُعلن استعدادها تقديم مساعدة واستشارة لطلّاب البلاد العالقين بالخارج

2020-03-15

المغار: مصرع الشاب يمام كمال حامد وإصابة آخرين بحادث طرق
المغار: مصرع الشاب يمام كمال حامد وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-03-15

"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية عرابة.. عمر نصّار
"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية عرابة.. عمر نصّار

2020-03-15

الأكثر قراءة

"مشاورات التكليف": 61 عضو كنيست يوصون على غانتس و58 على نتنياهو

2020-03-15
ننتنياهو يقترح التناوب مع غانتس وخلافات داخل

ننتنياهو يقترح التناوب مع غانتس وخلافات داخل "كاحول لافان"

2020-03-15
بحجة كورونا: تعليق عمل المحاكم وتأجيل محاكمة نتنياهو

بحجة كورونا: تعليق عمل المحاكم وتأجيل محاكمة نتنياهو

2020-03-15
نتنياهو يخضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

نتنياهو يخضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

2020-03-15
الحكومة الإسرائيلية تصادق على أنظمة طوارئ لمواجهة كورونا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على أنظمة طوارئ لمواجهة كورونا

2020-03-15