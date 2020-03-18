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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تاريخ النشر: 18/03/2020 - 06:39

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا، وتهطل الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموما خصوصا في الجبال.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى منخفضة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية، ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة.

وفي يوم الجمعة، تبقى البلاد تحت تأثيرات أحوال جوية باردة، مع فرصة لزخات مطرية متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الأجواء باردة بشكل ملموس خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموما في باقي المناطق السهلية والساحلية.

ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بتساقط البرد أحياناً، ثم تضعف في المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة أحيانا.

أما في يوم الأحد، ترتفع الحرارة بشكل ملموس ويستقر الجو وتسود أجواء دافئة نسبيا.

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