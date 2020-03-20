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حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 07:02

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وغدا، السبت، يستمر الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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