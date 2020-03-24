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حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تواصل الارتفاع

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 06:43

حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تواصل الارتفاع
(عرب 48)
عرب ٤٨

في فترة منتصف الأسبوع ونهايته تسود أجواء مستقرة بشكل عام دون تغيير كبير على الأجواء التي تكون ربيعية في المناطق السهلية والساحلية نهارا وتميل إلى البرودة قليلا في الجبال، لكنها تعود في الليل إلى البرودة النسبية في معظم المناطق عدا الأغوار والبحر الميت.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بنحو درجتين، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء مستقرة وربيعية في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة، ومائلة للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس مستقرا ومعتدلا نهارا في معظم المناطق مع ظهور الغيوم المتفرقة في السماء، ومائلا للبرودة قليلا في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق وباردة نسبيا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتتأثر البلاد بأجواء شبه خماسينية ، وتسود أجواء دافئة في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا، وترتفع مستويات الغبار خصوصاً جنوب البلاد.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنقشع الأجواء شبه الخماسينية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الفرصة مواتية لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية نشطة أحيانا.

بينما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة معتدلة عموما خصوصا في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتتواجد في السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين
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