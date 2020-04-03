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حالة الطقس: جو صاف وارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 07:03

حالة الطقس: جو صاف وارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


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