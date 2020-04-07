حالة الطقس: عودة الشتوية..أجواء باردة وغائمة

تتأثر البلاد خلال الأيام القادمة بأجواء شبه شتوية وتكون الحرارة منخفضة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتبقى الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بقيم تتراوح بين 5-8 درجات مئوية خاصة نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء باردة بشكل لافت في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية، حيث تهبط الحرارة هناك إلى ما دون العشرة درجات مئوية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، مع سماء غائمة جزئيا، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام ومعتدلة في المناطق المنخفضة نهارا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بوجه عام في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة، مع استمرار تواجد السحب في السماء.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يومي الجمعة والسبت من المتوقع أن توالي الحرارة الهبوط بشكل طفيف ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة وخاصة يوم السبت سانحة لتساقط زخات من الأمطار مع أجواء شتوية وبعيدة عن الصورة النمطية الدافئة لشهر نيسان.