حالة الطقس: غائم وانخفاض على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة، مع استمرار تواجد السحب في السماء.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول إلى شمالية غربية.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، مع فرصة محدودة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

بينما في يومي الجمعة والسبت من المتوقع أن توالي الحرارة الهبوط بشكل طفيف ويكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة وخاصة يوم السبت سانحة لتساقط زخات من الأمطار مع أجواء شتوية وبعيدة عن الصورة النمطية الدافئة لشهر نيسان.