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استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وارتفاعها بدءًا من الغد

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 06:57

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وارتفاعها بدءًا من الغد
تصوير هاشم حمدان
عرب ٤٨

يستمر، اليوم، السّبت، تأثر البلاد بالأجواء الشتوية والباردة، وتكون الأجواء باردة نسبيًا إلى باردة، وتهطل الأمطار على فترات في مناطق واسعة من البلاد وتضعف الفرصة تدريجيًا مع ساعات المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية مع هبات نشطة ثم تتحول إلى شمالية غربية في ساعات الليل.

أما غدًا، الأحد، فيطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وصحوة غالبًا، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلًا في الجبال نهارًا ومعتدلة في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيًا بوجه عام في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارًا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلًا.

بينما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بعد غدٍ، الإثنين، وتكون الأجواء مستقرة وربيعية معتدلة نسبيًا بوجه عام في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين

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