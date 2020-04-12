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حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 06:45

حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تبدأ بالارتفاع التدريجي
(عرب 48)
عرب ٤٨

يستقر الجو بشكل كامل وتبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي ليصبح الجو مع دافئا نسبيا حتى في الجبال.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد أجواء أكثر دفئا واعتدالا منتصف الأسبوع الحالي مع حرارة عشرينية لطيفة جدا وأجواء مشمسة في أوقات مختلفة.

ويتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء مستقرة وصحوة غالبا، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا في الجبال نهارا ومعتدلة في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة وربيعية معتدلة نسبيا بوجه عام في ساعات النهار.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة إلى دافئة نهارا.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء مستقرة
#ربيع

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