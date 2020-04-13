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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 13/04/2020 - 06:46

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ نسبيا في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

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