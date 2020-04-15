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حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 06:58

حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة
(عرب 48)
عرب ٤٨

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء صحوة وربيعية معتدلة إلى دافئة نهارا، وتظهر في السماء كميات من السحب العالية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة، مع سحب مرتفعة، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الخميس، يطرا انخفاض على درجات الحرارة خصوصا بعد منتصف النهار وفترة المساء، وتكون السماء غائمة جزئيا مع رياح متقلبة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع رياح شمالية غربية يرافقها هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار خصوصاً في ساعات الصباح في مناطق مختلفة من البلاد.

وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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