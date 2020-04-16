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حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 16/04/2020 - 06:49

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرا انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الخميس، خصوصا بعد منتصف النهار وفترة المساء، وتكون السماء غائمة جزئيا مع رياح متقلبة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق مع رياح شمالية غربية يرافقها هبات نشطة أحيانا.

كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الجمعة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار خصوصاً في ساعات الصباح في مناطق مختلفة من البلاد.

وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة نهارا في الجبال وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عموما في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.


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