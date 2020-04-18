حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين

يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في الجبال وشديدة الدفء في باقي المناطق مع ظهور للسحب العالية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للبرودة قليلًا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتكون الأجواء دافئة نهارًا في الجبال وحارة نسبيًا في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عمومًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

والإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ست درجات مئوية، ويسود جو شديد الدفء في المناطق الجبلية والساحلية، وحار نسبي في المناطق السهلية وحار في المناطق الغورية. الرياح تكون شمالية شرقية تتحول إلى غربية في ساعات المساء.