  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 07:17

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الإثنين
(عرب ٤٨)
عرب ٤٨

يطرأ، اليوم، السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في الجبال وشديدة الدفء في باقي المناطق مع ظهور للسحب العالية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء للبرودة قليلًا في القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، غدًا، الأحد، وتكون الأجواء دافئة نهارًا في الجبال وحارة نسبيًا في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عمومًا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

والإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ست درجات مئوية، ويسود جو شديد الدفء في المناطق الجبلية والساحلية، وحار نسبي في المناطق السهلية وحار في المناطق الغورية. الرياح تكون شمالية شرقية تتحول إلى غربية في ساعات المساء.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في أم الفحم وثبات في رهط
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في أم الفحم وثبات في رهط

2020-04-18

اللد: اعتقال مشتبه في جريمة قتل ميرفت دسوقي
اللد: اعتقال مشتبه في جريمة قتل ميرفت دسوقي

2020-04-18

إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ
إغلاق دير الأسد والبعنة يدخل حيّز التنفيذ

2020-04-18

الأكثر قراءة

إغلاق تام بدءًا من صباح السبت في دير الأسد والبعنة بعد ازدياد تفشّي كورونا

إغلاق تام بدءًا من صباح السبت في دير الأسد والبعنة بعد ازدياد تفشّي كورونا

2020-04-17
أخبار سارة من ألمانيا: كورونا تحت السيطرة

أخبار سارة من ألمانيا: كورونا تحت السيطرة

2020-04-17
152 وفاة بكورونا بالبلاد و12982 مُصابًا

152 وفاة بكورونا بالبلاد و12982 مُصابًا

2020-04-17
نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

2020-04-17
اللد: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

اللد: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

2020-04-17