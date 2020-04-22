  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلاتها

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 06:44

حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلاتها
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من ستة درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا وحار لمثل هذا الوقت من العام خاصة في المناطق السهلية وحار جدا في مناطق الأغوار. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنخفض بحوالي خمسة درجات مئوية، وتعود بذلك إلى معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام نتيجة جبهة هوائية رطبة ومعتدلة.

ومن المتوقع أن يبقى الجو دافئاً ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع سريع على درجات الحرارة في النصف الأول من النهار نتيجة كتلة هوائية دافئة وعابرة، ثم ما تلبث درجات الحرارة على الانخفاض بشكل ملموس في النصف الثاني من النهار وساعات المساء والليل مع أجواء باردة نسبيا.

كما تظهر في السماء سحب متفرقة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح غربية نشطة في الجبال خصوصا.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطيننأجواءحارة
#صيف

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال
إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال

2020-04-21

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-21

كفر قاسم: بلورة نموذج طوارئ شعبي لمواجهة كورونا
كفر قاسم: بلورة نموذج طوارئ شعبي لمواجهة كورونا

2020-04-21

الأكثر قراءة

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

وزارة الصحة: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 184

2020-04-21
التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

التعليمات والإرشادات الكاملة لشهر رمضان في ظل كورونا

2020-04-21
إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

إصابة العامل الشاب منتصر جمال برصاص الأمن الفلسطينيّ في بديا؛ ماذا حدث؟

2020-04-21
بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

بعد مصادقة مندلبليت: المستوطنون يطالبون بمصادرة أراض بالحرم الإبراهيمي

2020-04-21
مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

مستجدات كورونا: ازدياد بالإصابات في دير الأسد والبعنة وأم الفحم

2020-04-21