حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلاتها

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من ستة درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا وحار لمثل هذا الوقت من العام خاصة في المناطق السهلية وحار جدا في مناطق الأغوار. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنخفض بحوالي خمسة درجات مئوية، وتعود بذلك إلى معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام نتيجة جبهة هوائية رطبة ومعتدلة.

ومن المتوقع أن يبقى الجو دافئاً ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع سريع على درجات الحرارة في النصف الأول من النهار نتيجة كتلة هوائية دافئة وعابرة، ثم ما تلبث درجات الحرارة على الانخفاض بشكل ملموس في النصف الثاني من النهار وساعات المساء والليل مع أجواء باردة نسبيا.

كما تظهر في السماء سحب متفرقة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح غربية نشطة في الجبال خصوصا.