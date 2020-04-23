  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 06:41

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتنخفض بحوالي خمسة درجات مئوية، وتعود بذلك إلى معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام نتيجة جبهة هوائية رطبة ومعتدلة.

ومن المتوقع أن يبقى الجو دافئاً ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع سريع على درجات الحرارة في النصف الأول من النهار نتيجة كتلة هوائية دافئة وعابرة، ثم ما تلبث درجات الحرارة على الانخفاض بشكل ملموس في النصف الثاني من النهار وساعات المساء والليل مع أجواء باردة نسبيا.

كما تظهر في السماء سحب متفرقة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا وامتداد لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار في العديد من المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح غربية نشطة في الجبال خصوصا.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: تحرير أكثر من 46,500 مخالفة منذ بدء أنظمة الطوارئ
كورونا: تحرير أكثر من 46,500 مخالفة منذ بدء أنظمة الطوارئ

2020-04-23

الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب: بهمة أهلنا نمنع تفشي كورونا
الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب: بهمة أهلنا نمنع تفشي كورونا

2020-04-23

النقب: التحقيق بملابسات مصرع شاب في حادث طرق
النقب: التحقيق بملابسات مصرع شاب في حادث طرق

2020-04-23

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

2020-04-22
الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

2020-04-22
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-22
ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة

ريشون لتسيون: لا إصابات بانهيار مبنى صدمته رافعة

2020-04-22
غموض يكتنف جريمة قتل في لبنان

غموض يكتنف جريمة قتل في لبنان

2020-04-22