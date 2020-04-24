حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يكون الجو اليوم، الجمعة، جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداّ خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.