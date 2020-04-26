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حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 06:47

حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن تكون الأجواء ربيعية، اليوم الأحد، مع ارتفاع متدرج على درجات الحرارة.

تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهر يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع طقس مستقر.

وتكون الأجواء ربيعية مائلة للبرودة في معظم المناطق نهارا وباردة نسبيا في الجبال.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية نهاراً ثم تصبح متقلبة ليلا.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال نهارا، ومعتدلة في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية.


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