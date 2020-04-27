  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 06:11

حالة الطقس: أجواء معتدلة وارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المرتفعات الجبلية، حاراً نسبيا إلى حار في بقية المناطق، حيث ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


#حالة الطقس

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق
النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-04-26

فصل عشرات العمّال من جسر الزرقاء بحجة تفشي كورونا
فصل عشرات العمّال من جسر الزرقاء بحجة تفشي كورونا

2020-04-26

دير الأسد: وفاة مسن بعد إصابته بفيروس كورونا
دير الأسد: وفاة مسن بعد إصابته بفيروس كورونا

2020-04-26

الأكثر قراءة

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

هجمات سيبرانية تستهدف منشآت المياه والصرف الصحي الإسرائيلية

2020-04-26
كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

2020-04-26
الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا 200 والإصابات ترتفع لـ15398

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا 200 والإصابات ترتفع لـ15398

2020-04-26
محكمة إسرائيلية تقرر حجز 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

محكمة إسرائيلية تقرر حجز 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

2020-04-26
حنان عوّاد: أصوّر فلسطين وناسها لأملأها بأشجار الزيتون

حنان عوّاد: أصوّر فلسطين وناسها لأملأها بأشجار الزيتون

2020-04-26