حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق.

وتظهر في السماء سحب متفرقة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

في يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء على حالها، وتغطي السماء سحب مرتفعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.