  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: حار نهارا وبارد ليلا

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 06:56

حالة الطقس: حار نهارا وبارد ليلا
(عرب 48)
عرب ٤٨

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء على حالها، وتغطي السماء سحب مرتفعة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

ويكون الجو، في يوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام وربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلا وشديد الدفء نهارا، ودافئا نسبيا في ساعات الليل.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الإثنين، تسود أجواء غائمة جزئيا ومعتدلة في كافة المناطق في ساعات النهار، وأجواء لطيفة ودافئة نسبيا ليلا دون أي تغير في درجات الحرارة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#حار
#غائم
#بارد

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار
وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

2020-04-30

الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يقرر عدم العودة إلى المدارس
الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يقرر عدم العودة إلى المدارس

2020-04-29

النقب: فرض الإغلاق في حورة إثر ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 130%
النقب: فرض الإغلاق في حورة إثر ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 130%

2020-04-29

الأكثر قراءة

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

أخبار سارة: وزارة الحج والعمرة تعلن إعادة فتح الحرمين

2020-04-29
مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

مستجدات كورونا: الفيروس ينتشر مجددا بالصين والوفيات بأميركا بارتفاع

2020-04-29
منع ظهور رامز جلال في

منع ظهور رامز جلال في "أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر"

2020-04-29
المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

المجتمع العربي: رفض لإعادة الطلاب إلى المدارس في ظل كورونا

2020-04-29
ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا

ضابط إسرائيلي كبير: غزة هي التحدي الأكبر بظل كورونا

2020-04-29