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حالة الطقس: أجواء ربيعية حتى الإثنين

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 07:02

حالة الطقس: أجواء ربيعية حتى الإثنين
عرب ٤٨

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم، السبت، ويبقى الجو ربيعيًا لطيفًا نهارًا ومائلًا للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وغدًا، الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو معتدلًا وشديد الدفء نهارًا، ودافئًا نسبيًا في ساعات الليل وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

وبعد غدٍ، الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء ربيعية وصحوة غالبًا في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيًا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقيّة.


#حالة الطقس
#درجات الحرارة

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