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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 06:50

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويكون الجو معتدلا وشديد الدفء نهارا، ودافئا نسبيا في ساعات الليل.

وتكون الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء ربيعية وصحوة غالبا في ساعات النهار.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر السحب في السماء خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح.

كما تسنح الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى جنوبية غربية في المساء والليل مع هبات نشطة خصوصاً في الجبال.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح مع هطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#حار

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