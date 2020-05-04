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حالة الطقس: جو ربيعي يسبق منخفضا جويا في اليومين المقبلين

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 05:59

حالة الطقس: جو ربيعي يسبق منخفضا جويا في اليومين المقبلين
عرب ٤٨

يكون الجو اليوم، الإثنين، ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة وتميل الأجواء إلى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.


#حالة الطقس
#منخفض جوي

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