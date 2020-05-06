حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا مرافقة لمنخفض جوي.

وتكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات النهار وتتهيأ الفرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح مع هطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، مع هبات قوية في الجبال.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع طقس مستقر وصحو غالبا، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا نسبيا.

وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيا خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة في الجبال.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.