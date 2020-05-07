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حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تعاود الارتفاع

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 07:04

حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تعاود الارتفاع
(عرب 48)
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء مستقرة، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.

وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع طقس مستقر وصحو غالبا، وفي ساعات الصباح يكون الطقس باردا نسبيا.

وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة.

وتسود أجواء باردة نسبيا خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة في الجبال.

في يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخلال ساعات النهار تكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة في الجبال.


#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

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