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حالة الطقس: موجة حارة جدا وحرارة ثلاثينية بكافة المناطق

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 06:46

حالة الطقس: موجة حارة جدا وحرارة ثلاثينية بكافة المناطق
عرب ٤٨

يتوقع الراصد الجوي أن يطرا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء حارة بوجه عام، وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت.

وفي ساعات الليل تكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا وتسود دافئة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بحيث تسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في كافة المناطق بما فيها الجبال.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وتصل الحرارة إلى مطلع الأربعينيات، وتظهر في السماء سحب عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق بما فيها الجبلية.

وترتفع درجات الحرارة نهارا إلى أعلى مستوياتها منذ الصيف الماضي وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في مناطق واسعة من البلاد.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء دافئة في الجبال وحارة نسبيا في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة والأغوار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم السبت، ويستمر تأثر البلاد بالأجواء الحارة بشكل ملموس في كافة المناطق.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية جافة نسبيا.


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#طقس فلسطين
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#أجواء حارة

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