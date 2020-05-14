حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بحيث تسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية في كافة المناطق بما فيها الجبال.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت وتصل الحرارة إلى مطلع الأربعينيات، وتظهر في السماء سحب عالية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق بما فيها الجبلية.

وترتفع درجات الحرارة نهارا إلى أعلى مستوياتها منذ الصيف الماضي وتتجاوز منتصف الثلاثينيات في مناطق واسعة من البلاد.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء دافئة في الجبال وحارة نسبيا في المناطق الساحلية والسهلية المنخفضة والأغوار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، في يوم السبت، ويستمر تأثر البلاد بالأجواء الحارة بشكل ملموس في كافة المناطق.

وتكون الأجواء شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملموس، وتكون الرياح شمالية شرقية جافة نسبيا.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بتيارات هوائية جافة وساخنة تعمل على رفع درجات الحرارة إلى نهاية الثلاثينيات في الجبال ومطلع الأربعينيات في المناطق السهلية المنخفضة، في حين تسود أجواء حارقة في البحر الميت والأغوار.

وفي ساعات الليل تبقى الأجواء تحت وطأة الأجواء الحارة مع انكسار بسيط في رؤوس الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام مع هبات نشطة، كما تظهر سحب ريشية في السماء.

يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صافية وحارة إلى حارة جدا في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.